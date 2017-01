Man schreeuwt "Allahu Akbar" en stapt schietend Spaanse supermarkt binnen

Door: redactie

In een Spaanse supermarkt is deze namiddag even paniek ontstaan toen een man "Allahu Akbar" schreeuwde en schoten in de lucht afvuurde. Hij had ook een jerrycan vol benzine bij zich. De man kon door de politie overmeesterd worden, gewonden vielen er niet. Het blijkt te gaan om iemand met psychische problemen.