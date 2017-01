Elbphilharmonie in Hamburg feestelijk geopend

Door: redactie

Duitsland heeft er een nieuw cultureel icoon bij: de Elphilharmonie in Hamburg. Het concertgebouw werd feestelijk ingehuldigd, in aanwezigheid van onder meer bondskanselier Angela Merkel en de Duitse president Joachim Gauck.

Zon 2.100 gasten waren uitgenodigd voor de officiële opening van "Elfie", zoals het gebouw in de volksmond wordt genoemd. De veiligheidsmaatregelen waren erg streng, na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.



Aan het spectaculaire gebouw, op de rechteroever van de Elbe, is zowat tien jaar gewerkt. Het project liep herhaaldelijk vertraging op en ook de kosten rezen de pan uit. De constructie in staal en glas, ontworpen door de architecten Herzog en de Meuron, kostte uiteindelijk 789 miljoen euro, tien keer meer dan begroot.



Maar dat kon de pret woensdag niet drukken. De burgemeester van Hamburg had het over een "historische dag" voor de stad. Het Elbphilharmonie Orchestra onder leiding van Thomas Hengelbrock stond in voor de muziek.