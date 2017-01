Door: redactie

11/01/17 - 19u27 Bron: vtmnieuws.be

video

"Die muur aan de grens met Mexico komt er", dat heeft Donald Trump gezegd tijdens de eerste persconferentie sinds zijn verkiezing. Trump noemde zijn relatie met Poetin ook een aanwinst voor de VS. "Als Poetin Trump leuk vindt, dan is dat een aanwinst", zei hij. En Trump haalde ook stevig uit naar de media die een bezwarend rapport over hem publiceerden. Dat doet hij af als 'vals nieuws'.