11/01/17 - 19u29 Bron: vtmnieuws.be

Rusland zou bezwarende informatie hebben over de aanstaande president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Dat zegt althans de nieuwszender CNN op basis van een rapport van de geheime dienst. In het 35 pagina's tellend document staan een aantal pikante verhalen over Trump, al is er veel twijfel over de echtheid van het rapport. Dit zijn enkele opvallende passages.