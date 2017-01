In twee dagen meer dan 50 rebellen en soldaten gedood in Jemen

Door: redactie

11/01/17 - 19u19 Bron: Belga

© afp.

Aan de zuidwestkust en in het zuiden van Jemen zijn de voorbije twee dagen 55 rebellen en regeringssoldaten gedood. Dat is uit militaire en medische bronnen vernomen. In de sector Dhubab vlakbij Bab el-Mandeb (Poort der tranen), de strategische zeestraat die de Rode Zee en de Indische Oceaan verbindt, werden de gevechten woensdag voor de vijfde opeenvolgende dag voortgezet. De regeringstroepen drongen het militair kamp Omri binnen, waar hevig werd gevochten en de meeste doden vielen, aldus gezagsgetrouwe militaire bronnen.