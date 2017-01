Grillo eist 250.000 euro van Europarlementslid die naar groenen overstapt

Door: redactie

11/01/17 - 19u14 Bron: Belga

© afp.

Beppe Grillo, de leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S), heeft geëist dat een Europarlementslid dat is overgestapt naar de groene fractie in het Europees Parlement ontslag neemt of een boete van 250.000 euro betaalt die is voorzien in een contract tussen de beweging en haar kandidaten.