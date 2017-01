Rusland vormt een bedreiging, zegt toekomstig Amerikaans buitenlandminister Tillerson

Door: redactie

11/01/17 - 19u09 Bron: Belga

© reuters.

Rex Tillerson, de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken in de VS, vindt dat de handelingen van de huidige Russische regering wel degelijk een bedreiging vormen. Dat heeft hij woensdag tijdens zijn hoorzitting in de Senaat laten verstaan.

Tillerson is een gewezen topman van het olieconcern ExxonMobil. In die functie onderhield hij ook goede relaties met de Russische president Vladimir Poetin. Dat verklaart, samen met de recente ophef over mogelijk Russische compromitterende dossiers over Trump, waarom hij tijdens zijn hoorzitting heel wat vragen over Rusland kreeg voorgeschoteld.



Maar tijdens de hoorzitting werd al snel duidelijk dat Tillerson zich zo veel mogelijk van Moskou wenst te distantiëren. "Rusland vormt vandaag een bedreiging, maar het is niet onvoorspelbaar" in de manier waarop het zijn belangen nastreeft, zo stelde hij. "Rusland zoekt respect op de internationale scène. Maar zijn meeste recente daden gaan in tegen de Amerikaanse belangen."



Hij benadrukte ook dat de VS en Rusland wellicht nooit vrienden zullen zijn. "Het waardensysteem" van Washington en Moskou is namelijk "duidelijk verschillend".



De NAVO-landen hebben ook voldoende reden om ongerust te zijn over de terugkeer van Rusland op de internationale scène, luidde het voorts. Tillerson noemde de annexatie van de Krim door Rusland ook "onrechtmatig". Rusland heeft zich grondgebied toegeëigend waar het geen recht op heeft, zo klonk het in de Senaat. Tegelijkertijd bekritiseerde hij ook de regering van afscheidnemend president Barack Obama, door te beklemtonen dat er niet duidelijk genoeg gereageerd werd op die Russische actie.