Nieuwe regering in IJsland is een feit

11/01/17 - 18u22 Bron: Belga

IJsland heeft officieel een nieuwe regering. De nieuwe beleidsploeg is aan haar taken begonnen, na een ceremoniële overdracht van de macht in het presidentieel paleis. Premier Bjarni Benediktsson van de conservatieve Onafhankelijkheidspartij moet de coalitieregering met relatieve nieuwkomers Heldere Toekomst en de Hervormingspartij in goede banen leiden.