"Vrouwen moeten zich wapenen tegen perverse verhuurders die seks eisen"

© thinkstock.

Een betaalbare, fatsoenlijke woonst vinden in een wereldstad als Londen is geen kinderspel. Zeker niet voor jonge, alleenstaande vrouwen. Van hen proberen hoe langer hoe meer eigenaars seks los te krijgen in plaats van huurgeld in ruil voor onderdak. Vaak zelfs open en bloot. Een gevaarlijke situatie, schrijft Penny Anderson in The Guardian. Zij roept de jongedames op zichzelf zoveel mogelijk te beschermen.