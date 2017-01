Trump snoert CNN-journalist de mond: "Jouw organisatie is vreselijk, jij bent vals nieuws"

Door: redactie

Donald Trump heeft iets na 17 uur Belgische tijd zijn langverwachte persconferentie in New York gegeven, zijn eerste sinds oktober. "2017 wordt een slecht jaar, dat heb ik altijd gezegd", klonk het onder meer na een vraag over Obamacare. Naar het einde van de vragenronde snoerde de president-elect ook een CNN-journalist de mond. "Jouw organisatie is vreselijk. Wees nu niet zo onbeleefd. Jij bent vals nieuws." Net vandaag meldden Buzzfeed en CNN dat Russische inlichtingendiensten belastende en aangebrande informatie over Trump zouden bezitten.

De woordvoerder van Trump haalde meteen uit naar het "belastende rapport". Hij weerlegde alle beschuldigingen en sprak van "vals nieuws" en "een heksenjacht". Ook vicepresident Mike Pence gaf de media een veeg uit de pan. Trump zelf speelde het anders en bedankte net de vele nieuwsorganisaties omdat ze de berichtgeving in twijfel trokken. "Zo'n rapport zou nooit geschreven mogen zijn en zeker nooit verschenen mogen zijn in de media", klinkt het.



Daarna sneed Trump het economische luik aan. "We gaan jobs creëren. Ik ga de grootste 'jobcreator' worden die God ooit op de wereld heeft gezet."



De mogelijke hacking van Rusland klassificeerde Trump ook als vals nieuws. "Ik vind het triestig dat die informatie toch gelekt is. Het is niet gebeurd en het is gelekt door onze tegenstanders. Het zijn zieke mensen die deze rommel geschreven hebben. Het is trouwens toch net prima dat ik een goede band heb met Poetin? Of denken jullie dat Hillary hem harder zou aanpakken? Serieus blijven..."



De leiding van zijn bedrijf geeft hij aan zijn twee zonen. "Dat koppelt het zakelijke volledig af van het presidentschap en zo wordt belangenvermenging vermeden", klinkt het.



Trump is niet van plan zijn belastingpapieren vrij te geven. "De enigen die iets geven om mijn belastingpapieren, zijn journalisten. Ik geef ze niet vrij. Ik heb gewonnen, ik ben president."



En dan volgde Obamacare natuurlijk nog. "Een complete ramp is dat: 2017 wordt een slecht jaar, dat heb ik altijd gezegd. De makkelijkste manier zou zijn om het systeem te doen ontploffen, maar we gaan met een plan komen dat veel minder kost en veel beter is. We gaan de Democraten een enorme dienst bewijzen door Obamacare af te schaffen."



Naar het einde van de vragenronde snoerde Trump ook nog een CNN-journalist de mond. "Jouw organisatie is vreselijk. Wees nu niet zo onbeleefd. Jij bent vals nieuws."



Tot slot had Trump het nog over de muur die hij plant te bouwen op de grens met Mexico. Hij zal niet wachten op onderhandelingen met Mexico alvorens aan de bouw te beginnen, zo zei hij. "Ik zou anderhalf jaar kunnen wachten voor we de onderhandelingen met Mexico hebben afgerond. Die starten meteen nadat de regering van start gaat. Maar ik wil niet wachten."



Trumps toekomstige vice-president Mike Pence probeert momenteel de laatste goedkeuringen rond te krijgen om met de bouw te starten, aldus Trump. "Mexico zal ons op een of andere manier vergoeden."