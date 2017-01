Bangladesh en Myanmar bespreken eindelijk Rohingya-crisis

Door: redactie

11/01/17

Rohingya-moslims die vanuit Myanmar naar Bangladesh vluchtten worden door militairen bewaakt. © afp.

De Zuid-Aziatische buurlanden Myanmar en Bangladesh zijn vandaag begonnen aan een topoverleg inzake de vluchtelingencrisis rond de moslimminderheid van de Rohingya. Dat bevestigde het Bengaalse ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Dhaka, waar de gesprekken plaatsvinden. Sinds oktober 2016 vluchtten volgens de Verenigde Naties 65.000 mensen uit de grensregio Rakhine in Myanmar naar Bangladesh, waar de bevolking overwegend moslim is.