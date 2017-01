Franse ziekenhuizen schorten dringende operaties op wegens griepepidemie

Door: redactie

Een zware griepepidemie in Frankrijk brengt vele ziekenhuizen in het land aan de grens van hun capaciteiten. Minister van Gezondheid Marisol Touraine riep de klinieken op indien nodig dringende operaties op te schorten om voldoende bedden voor grieppatiënten vrij te kunnen houden. In 142 van de 850 publieke ziekenhuzien is de situatie precair, zei Touraine vandaag. "Het is moeilijk om voor alle patiënten een bed te vinden", verklaarde een arts van een ziekenhuis in Lyon op de zender Franceinfo.