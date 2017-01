Bijna 1.400 kinderen gedood bij burgeroorlog in Jemen

Door: redactie

11/01/17 - 16u40 Bron: Belga

Een ondervoed kind krijgt verzorging in een medisch centrum in Bani Hawat in de buitenwijken van de Jemenitische hoofdstad Sanaa. © afp.

Sinds het begin van de luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië aangevoerde coalitie zonder VN-mandaat, zijn in Jemen bijna 1.400 kinderen gedood. Meer dan 2.100 kinderen liepen sinds maart 2015 verwondingen op. Dat deelde de Kinderrechtenorganisatie Unicef vandaag in de Jementische hoofdstad Sanaa mee. De werkelijke cijfers liggen vermoedelijk veel hoger.