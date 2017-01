Gevangenen VS verwoesten cellen

Door: redactie

En nog in de VS, in de staat Massachusetts, zijn er zware rellen uitgebroken in een gevangenis. Dat blijkt uit camerabeelden die de overheid zelf heeft vrijgegeven. Zo'n 50 gevangenen weigerden terug naar hun cel te gaan en ze hebben hun hele vleugel kort en klein geslagen. Ze gooiden met de computers en de brandblussers die er stonden, ze gebruikten ook wapens die ze zelf hadden gemaakt. Pas na drie uur was de situatie onder controle. Niemand raakte gewond, de bewakers waren kunnen vluchten, maar de ravage is wel groot.