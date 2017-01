Meisje filmt haar zingende vader in auto. Miljoenen zijn begeesterd door zijn talent

Door:

11/01/17 - 15u58 Bron: axs.com, YouTube Door: Karen Van Eyken

video Om het nieuwe jaar in te luiden wil een Amerikaans meisje uit Texas laten zien hoe getalenteerd haar vader is. Trots filmt ze hem terwijl hij uit volle borst zingt in de auto. Meer dan 10 miljoen mensen hebben de clip al gezien en reageren enthousiast.