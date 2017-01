Moeder kijkt toe hoe vriend haar dochter (7) verkracht en vermoordt: "Ik heb ervan genoten"

Door: redactie

11/01/17 - 15u10 Bron: Abqjournal.com

Victoria Martens. © Kos.

Waanzin in Albuquerque (New Mexico): Victoria Martens werd een dag na haar tiende verjaardag vermoord en in stukken gesneden door Fabian Gonzales, de vriend van haar eigen moeder. Het meisje werd eerst ook nog verkracht door hem én zijn nicht Jessica Kelley. Al die tijd heeft Michelle Martens (35) naar eigen zeggen met plezier toegekeken, twintig minuten na de gruwelijke daad had ze zelfs weer seks met hem. Uit de autopsie blijkt nu dat Victoria een seksueel overdraagbare aandoening had. De speurders gaan er dus van uit dat ze ook in het verleden al misbruikt geweest is. Na enig aandringen gaf de moeder toe dat ze haar dochter via internet ook uitleende aan pedofielen die haar wilden verkrachten.

Michelle trachtte de schuld eerst enkel en alleen in de schoenen van Jessica -een veroordeelde verkrachtster- te schuiven. "Opeens stond ze aan mijn bed om te vragen of ik in God geloof", klonk het. "Toen ze vluchtte, riep ze dat mijn dochter dood was. Ik heb geen idee wat haar overkomen is."



Nadien paste Michelle die versie aan: zij en Fabian zouden Victoria alleen achtergelaten hebben bij Jessica. Daarop zou haar dochter per ongeluk een overdosis meth genomen hebben. De twee anderen wilden het lichaam kost wat kost doen verdwijnen. Als Michelle het waagde om hen te verklikken, zou ze zelf vermoord worden. Eén probleem echter: in het lichaam van Victoria werden geen sporen van drugs teruggevonden, wel van alcohol. Michelle Martens. © Kos.

Uiteindelijk ging Michelle door de knieën omdat ze dacht dat Fabian in een andere kamer alle feiten aan het bekennen was. "Ja, ik heb gezien hoe Jessica en Fabian mijn dochter verkracht hebben. Ze smeekte om genade, maar toch heb ik ervan genoten. Het was trouwens de vierde keer dat ze haar misbruikten. En volgens mij is het ook nog wel gebeurd als ik gaan werken was. Via de site Plenty of Fish heb ik nog twee andere mannen gevonden die met haar seks hadden. En nu is ze dood, ik had eerder moeten ingrijpen."



Agenten vonden Victoria vijf maanden geleden terug in het appartement van Michelle. Haar lichaam lag gewikkeld in een deken in de badkuip. Sommige stoffelijke resten werden teruggevonden in een plastic zak, die verborgen zat in een mand. Jessica probeerde nog te vluchten door van het balkon te springen, maar daarbij bezeerde ze haar voet. Fabian Gonzales. © Kos.