Splintergroep van PKK eist aanslag in Izmir op

11/01/17 - 13u34 Bron: Belga

Brandende auto's na de explosie in Izmir. © EPA.

De Vrijheidsvalken van Koerdistan (TAK), een splintergroep van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK, heeft de terreuraanslag van vorige donderdag in de West-Turkse kustplaats Izmir opgeëist. De aanslag werd gepleegd door twee TAK-strijders van 25 en 29 jaar uit het zuidoosten van Turkije, meldde het aan de PKK gelinkte persbureau Firat vandaag. De beide mannen werden bij de terroristische operatie gedood. De aanval was onder meer een vergelding voor de 'bloedbaden in Koerdistan', klonk het voorts.