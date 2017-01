600 Amerikaanse bedrijven eisen klimaatactie van Trump

Door: redactie

11/01/17 - 12u54 Bron: IPS

© ap.

In een open brief vragen 530 bedrijven en 100 investeerders aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump om de klimaatinspanningen in de VS niet terug te draaien. Bij de ondertekenaars zijn grote namen als Unilever, Kellogg's, Monsanto en Intel.

"We willen een energiezuinige economie in de VS, op basis van CO²-arme energie", schrijven de bedrijven, waaronder ook nog Hewlett Packard, Starbucks en Tesla. "Betaalbare, efficiënte oplossingen kunnen ons daarbij helpen, banen creëren en het concurrentievermogen van de Amerikaanse bedrijven een impuls geven. Doen we dat niet, dan brengen we de Amerikaanse welvaart in gevaar."



De bedrijven zijn gevestigd in 44 verschillende Amerikaanse staten, bieden samen werk aan zo'n 2 miljoen mensen en hebben een gezamenlijke jaaromzet van 1.150 miljard dollar. Ze beloven uitdrukkelijk hun eigen deel van het werk te doen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren en de klimaatverandering onder de 2 graden te houden.



Maar ze hebben ook drie concrete vragen voor de overheid: dat de nieuwe regering de VS binnen het klimaatverdrag van Parijs houdt, de huidige CO²-inspanningen handhaaft en dat ze de groene investeringen in binnen- en buitenland opdrijft.

Actieve rol De Amerikaanse president-elect Donald Trump. © ap. "Het is van groot belang dat bedrijven een actieve rol spelen in de inspanningen om de doelstellingen van Parijs te bereiken", zegt Anna Walker, directeur Globaal Beleid bij Levi Strauss en een van de ondertekenaars. "Het is essentieel dat we samenwerken om de leiderschapsrol van de VS veilig te stellen, en zo ook de economische welvaart van dit land op lange termijn."



"Alle onderdelen van de maatschappij hebben een rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering", zegt Lars Petersson, hoofd van de Amerikaanse tak van meubelgigant Ikea. "Het Akkoord van Parijs was een moedige stap in de richting van een schonere toekomst, en het moet beschermd worden."