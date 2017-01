Aantal asielzoekers in Duitsland in 2016 drastisch gedaald

Door: redactie

In 2016 streken er in Duitsland 280.000 asielzoekers neer. Dat is drie keer minder dan de 890.000 van het jaar daarvoor, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in Europa. Dat heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag laten weten.

De cijfers worden wellicht een belangrijk gegeven voor de Duitse parlementsverkiezingen later dit jaar, in september. De algemene verwachting is dat migratie en de integratie van nieuwkomers belangrijke campagnethema's worden.



Bondskanselier Angela Merkel heeft haar genereuze vluchtelingenbeleid, vaak samengevat onder de noemer "wir schaffen das", altijd verdedigd, maar sinds september 2015, toen de Duitse grenzen werden opengesteld voor vluchtelingen die in Hongarije waren gestrand, heeft ze haar standpunten op een aantal vlakken wel aangescherpt.



Terwijl Merkel elders in Europa dikwijls geprezen werd voor haar controversiële beslissing, kreeg ze in eigen land bakken kritiek. In peilingen had de rechtspopulistische antimigrantenpartij Alternative für Deutschland (AfD) de wind in de zeilen.