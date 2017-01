Daten in Saoedi-Arabië heeft net een compleet nieuwe dimensie gekregen

Koen Van De Sype

Een groep huwelijksambtenaren uit Saoedi-Arabië is met een campagne gestart om polygamie te promoten als oplossing voor het toenemende aantal alleenstaande vrouwen in het land. Op sociaal mediakanaal Whatsapp proberen ze gratis potentiële partners met elkaar in contact te brengen.

Het initiatief werd genomen door acht ambtenaren, die iets wilden doen aan hun vaststelling dat er steeds meer vrijgezellendames en gescheiden vrouwen zijn in het land. Met hun campagne roepen ze jongemannen op om "meer dan één vrouw te huwen om het aantal vrouwen dat geen partner heeft om mee door het leven te gaan, terug te dringen". Polygamie is niet verboden in Saoedi-Arabië.

