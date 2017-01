Aanrander snijdt zichzelf keel over in rechtbank

Door: redactie

11/01/17 - 12u57 Bron: BBC

Een man heeft zich vanmorgen in de keel gesneden in de rechtbank van Haverfordwest in Wales. Hij stond er terecht wegens aanranding. De 33-jarige Lukasz Robert Pawlowski pleitte schuldig voor het betasten en kussen van een winkeljuffrouw. De aanwezigen in de rechtbank waren geschokt, de man werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt de BBC.

Pawlowski had net plaatsgenomen in de beschuldigdenbank toen hij vroeg naar het toilet te mogen gaan. Toen hij terugkeerde sneedt hij zichzelf in de keel. Hoe en waar hij de hand wist te leggen op het mes, is nog onduidelijk. De man verloor veel bloed en viel bewusteloos, maar is inmiddels terug bij bewustzijn en krijgt medische zorgen.



Een journalist van Western Telegraph was getuige van het incident. "Hij nam plaats in de beschuldigdenbank en vroeg of hij naar het toilet mocht. Hij verliet de rechtszaal, kwam terug, mompelde iets en begon toen in zijn keel te snijden. De rechtszaal werd ontruimd en de man kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend door hulpverleners", meldt de krant.



Het is nog onduidelijk hoe erg de man er aan toe is.