Zet Dennis Rodman in N-Korea en je krijgt dit

11/01/17 - 12u13 Bron: vtmnieuws.be

Wat gebeurt er als je Dennis Rodman, voormalig NBA-basketspeler en zowat de meest excentrieke Amerikaanse sportlegende, in Noord-Korea neerzet? Rodman is goed bevriend met Kim Jong Un, de grote leider van Noord-Korea. In 2014 bracht Rodman een gecontesteerd bezoek aan Pyongyang, tegen de wil van zowat iedereen in de Verenigde Staten, en dat leverde hallucinante maar historische beelden op. In Telefacts zie je vanavond een onwaarschijnlijke reportage over het bezoek. In 2014 organiseert Rodman in Pyongyang een basketmatch tussen Amerika en Noord-Korea. Iedereen is tegen: het Witte Huis en de basketfederatie NBA, maar Rodman heeft een missie. Hij wil via de sport de banden tussen de landen weer aanhalen, die voor de rest nooit met elkaar praten. De beelden van de wedstrijd zijn hallucinant. Zo zien we Rodman 'Happy birthday' zingen voor Kim Jong Un. Telefacts, vanavond om 22.15 uur bij VTM.