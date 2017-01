"Katie (7) werd de keel overgesneden": 15-jarig meisje beschuldigd van moord

Sven Van Malderen

11/01/17 - 12u40 Bron: Daily Mail

© Facebook.

In Groot-Brittannië wordt een vrouwelijke tiener beschuldigd van de moord op een zevenjarig meisje. Volgens de Daily Mail was de keel van het jonge slachtoffer overgesneden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.

Katie Rough werd vorige maandag in York bloedend op de grond gevonden, anderhalf uur nadat ze de school verlaten had. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze aan haar verwondingen. De vermoedelijke dader -amper 15 jaar oud- verschijnt vandaag een eerste keer voor de rechter.



Nog geen twee weken geleden had Katie bruidsmeisje gespeeld op het huwelijk van haar moeder. Volgens de buren was het een speelse meid die altijd opgewekt was.