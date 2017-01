De wrede val die deze vrouw opzette voor ex-verloofde van haar echtgenoot, grenst aan het onwaarschijnlijke

Door:

Ze deed zich voor als de ex-verloofde van haar man en zette een hinderlaag op die elke verbeelding tartte. De gevolgen voor de echte ex-verloofde waren niet te overzien.

De Amerikaanse Michelle Hadley had een relatie met 'John Doe' - zoals hij in het dossier wordt genoemd - van 2013 tot 2015. Ze gingen uit elkaar en de man trouwde in januari 2016 halsoverkop met Angela Diaz nadat hij haar amper twee maanden eerder had leren kennen via een datingsite.



Zwanger

Voor Hadley brak een vreselijke tijd aan want Diaz had besloten om het leven van de ex-verloofde van haar man tot een hel te maken. Zo deed ze alsof ze zwanger was van hem en nam op online fora en in advertenties steevast de identiteit van Michelle Hadley aan in een beschadigingsoperatie die ongeziene proporties aannam.



Op 1 juni 2016 verscheen Diaz samen met haar echtgenoot in het politiekantoor van de Amerikaanse stad Anaheim in Californië waar ze gewag maakte van het feit dat Hadley dreigmails naar haar gestuurd zou hebben.



Ze bezorgde de politie kopieën van honderden valse mails waarvan Diaz kon doen laten uitschijnen dat ze afkomstig waren van het echte e-mailadres van de ex-verloofde. Slachtoffer Michelle Hadley © KTLA.

De inhoud van het mailverkeer was verbijsterend. Zo veinsde Diaz dat Hadley ermee dreigde om haar te laten verkrachten en vermoorden. De berichten bevatten ook angstaanjagende beelden van onthoofde lichamen, geaborteerde foetussen en dode vrouwen.



Seksfantasieën

De situatie escaleerde helemaal toen Diaz claimde dat ze het slachtoffer was van bizarre seksfantasieën op het online advertentieplatform Craiglist die zouden zijn geplaatst door Hadley in haar naam.



In realiteit plaatste de boosaardige echtgenote de advertenties zelf. Ze vertelde aan geïnteresseerde mannen dat ze fantaseerde over verkrachtingen en harde seks wilde. Hierdoor moest de politie twee mannen onderscheppen die op weg waren naar haar huis om de fantasie ten uitvoer te brengen.



Op 24 juni 2016 belde Diaz naar de hulpdiensten met de melding dat een man had geprobeerd om haar te verkrachten in de garage. Ze toonde aan de politie haar gescheurde T-shirt en de plek waar de aanvaller haar met het hoofd tegen de muur sloeg. Pas achteraf zou blijken dat het haar zoveelste leugen was. Angela Diaz en de plek op de muur die ze aan de politie toonde © Politie van Orange County.