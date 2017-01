Ergste Russische seriemoordenaar bekent: "Ik bracht 81 vrouwen om het leven"

Koen Van De Sype

11/01/17 - 12u02 Bron: The Siberian Times, Mirror

Russia's worst-ever serial killer 'The Werewolf' admits he murdered 81 women https://t.co/iHLkHzgLoL pic.twitter.com/LyBT5J6c6E — Daily Mirror (@DailyMirror) 11 januari 2017

Hij was al voor 22 moorden veroordeeld, maar nu heeft de Russische Mikhail - De Weerwolf - Popkov toegegeven dat hij in totaal 81 vrouwen op een gewelddadige wijze om het leven bracht. En dat maakt van hem de ergste seriemoordenaar in de Russische geschiedenis.

Popkov (52) zocht vooral jonge vrouwen uit en verkrachtte hen elke keer voor hij hen de dood in joeg. En daarbij ging hij beestachtig te werk, met messen, bijlen en schroevendraaiers. De voormalige agent zou zijn slachtoffers gemaakt hebben in een periode van 18 jaar, sinds de val van de USSR.



Naakt

Hij werd uiteindelijk opgepakt in 2012 en vertelde de politie toen "dat hij de straten wilde zuiveren van prostituees. Ze lieten hun mannen en kinderen thuis achter en gingen feesten alsof het hun laatste dag op aarde was." Hij bood zijn slachtoffers 's nachts een lift aan in zijn politiewagen en reed met hen naar afgelegen plaatsen, waar hij hen verkrachtte, vermoordde en naakt achterliet.



Schuld

Toen hij voor de eerste 22 moorden terechtstond in de rechtbank, bekende hij zijn schuld. Ondanks de gedetailleerde bewijzen van de verkrachtingen werd hij ook alleen voor die moorden veroordeeld. Lees ook Kerkschutter Charleston (22) ter dood veroordeeld

Vierde seizoen De Kroongetuigen donderdag van start met zaak-Ronald Janssen

Ouders van baby met hersentrauma op vrije voeten: "Wij zijn geen moordenaars"

Maar nu hebben Russische onderzoekers bevestigd dat de man nog 59 andere moorden bekende. "Hij is al in staat van beschuldiging gesteld voor 47 van die zaken", aldus luitenant Karina Golovacheva van het Russisch Onderzoekscomité, het Russische equivalent van de Amerikaanse FBI. "Maar er zullen er nog andere volgen in de nabije toekomst. We zijn zo goed als zeker van 12 extra dossiers."



Lijst

En de kans bestaat dat het daarmee nog niet allemaal is gezegd, want de tol zou nog hoger kunnen zijn. Toen hij weer voor de rechtbank in Irkoetsk verscheen en de vraag kreeg van rechter Pavel Rukavishnikov hoeveel vrouwen hij nu precíés had vermoord, haalde hij zijn schouders op: "Ik kan het niet exact zeggen, ik heb er geen lijst van bijgehouden."



Detentiekolonie

Volgens experts zou Popkov zijn bekentenissen opzettelijk spreiden, om het moment van zijn proces uit te stellen. Als hij veroordeeld wordt, zou hij immers overgebracht worden van de gevangenis waar hij nu zit naar een zware detentiekolonie om zijn levenslange celstraf uit te zitten.