'Zwaarste vrouw ter wereld' is de helft van haar gewicht kwijt

11/01/17 - 12u41 Bron: Huffington Post

© Instagram.

In 2002 gaf de gespecialiseerde weegschaal van Catrina Raiford 955 pond aan, omgerekend zo'n 430 kilogram. "Ik dacht dat mijn leven voorbij was", aldus Catrina. Maar ze wist haar leven om te gooien en ziet er nu fantastisch uit.

Van 'zwaarste vrouw ter wereld' naar vaste fitnessbezoeker, je moet het maar doen. Een dikke tien jaar geleden was Catrina Raiford nog aan haar bed gekluisterd omdat ze letterlijk te veel woog om nog te bewegen. "Ik was 12 toen mijn moeder kleren voor mij moest maken omdat ik in niets meer van de winkels paste", vertelt ze. Toen ze 14 was, woog ze al 200 kilogram. "Ik werd even opgenomen om mijn gewicht onder controle te krijgen, maar dat haalde niets uit. Ik bracht mijn dagen door met eten en het ontwijken van andere mensen."



Uiteindelijk werd Catrina zo zwaar dat ze haar job in telemarketing opgaf en terug bij haar moeder ging wonen. Vijf jaar lang lag ze daar dag in dag uit in bed. Haar moeder bracht haar voedsel, haar nicht zorgde dat haar bedpan proper bleef. "Het was de ergste periode uit mijn leven. Iedere dag bracht ik door met eten en online surfen, van 's ochtends tot 's avonds." Worst date ever, but I still look cute! His lost next#datinglife

Bulldozer

Uiteindelijk werden de gezondheidsproblemen haar fataal. Toen ze in 2002 ademhalingsproblemen kreeg, belde de familie het noodnummer. De hulpdiensten zagen zich echter genoodzaakt om de muur van haar slaapkamer met een bulldozer open te breken, omdat de zware vrouw door geen enkele deur meer paste. Een vreselijk denigrerend moment, en toen draaide Catrina eindelijk de knop om.



De volgende drie jaar volgde ze met de hulp van specialisten een strikt dieet en verloor zo 133 kg op eigen houtje. In 2005 onderging ze dan een maagverkleining en sloeg aan het sporten. Intussen is ze meer dan de helft van haar lichaamsgewicht kwijt: maar liefst 250 kilogram verdween door haar harde werk. Ze weegt nu zo'n 177 kilogram, maar wil blijven afvallen. Eens ze op haar streefgewicht zit, wil ze ook de overtollige huid laten wegnemen en haar borsten laten liften. The results when you refuse to quit! Part1 #givingupisnotanoption #team1day #catrinasweightlossjourney #determination #motivation #extremeweightloss #my955lblife