Marine Le Pen voor het eerst op kop in recentste peiling Franse presidentsverkiezingen

Op honderd dagen van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen heeft de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen van het Front National (FN) de leiding genomen. Dat blijkt uit de recentste peiling, die Ifop-Fiducial uitvoerde op vraag van Paris Match, iTélé en Sud-Radio.

Bij een vorige peiling in november vorig jaar stond de conservatieve oud-premier François Fillon van Les Républicains (LR) nog in pole position. Het is nu de eerste keer dat Le Pen op kop komt. Ze zou 2 procent stijgen en 26,5 procent van de stemmen halen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Fillon zou - afhankelijk van de kandidaat die de socialisten nog aanduiden - stranden tussen 24 en 25 procent. Dat is 3 procent minder dan in de vorige peiling van onderzoeksbureau Ifop-Fiducial.



Arbeiders

Fillon verliest vooral stemmen bij arbeiders (-12 procent) en lagere klassen (-11 procent). Ook de rechtse kiezers die in 2012 voor Nicolas Sarkozy stemden laten het afweten. Reden daarvoor kan te vinden zijn in zijn twijfelende houding rond de sociale zekerheid en de mediastilte rond zijn figuur. En daarvan profiteert Le Pen. Zij gaat doet het vooral goed bij de arbeidersklasse, waar ze maar liefst de helft van de stemmen zou binnenhalen.



Tweede ronde

Toch kraait ze best niet te vroeg victorie, want de peilingen voor de tweede ronde geven een compleet ander beeld. Mocht Fillon het daarin tegen Le Pen moeten opnemen, zou hij het met grote voorsprong van haar halen: 64 procent tegenover 36 voor Le Pen.