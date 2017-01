Rusland wil verkoop sigaretten verbieden aan al wie na 2015 is geboren

Door: redactie

11/01/17 - 11u04

© thinkstock.

Het Russische ministerie van Volksgezondheid heeft plannen onthuld om de verkoop van sigaretten te verbieden aan al wie na 2015 geboren is. Rusland zou daarmee het eerste land worden dat zo'n strenge anti-tabakpolitiek invoert.

Rusland is nochtans lang tolerant geweest voor rokers. Het verbod op roken in openbare ruimtes kwam er pas in 2013.



Zelfs voorstanders van het voorstel vragen zich af hoe het verbieden van sigaretten aan een hele generatie kan bewerkstelligd worden. Daarnaast wordt ook gevreesd dat tabaksproducten op de zwarte markt nog schadelijker zullen zijn voor de volksgezondheid.



Maar Nikolai Gerasimenko, lid van de parlementscommissie inzake gezondheid houdt vol dat "het doel ideologisch absoluut correct" is, zo meldt The Times. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat dergelijk verbod nog moet goedgekeurd worden door andere ministeries.



Verwacht wordt dat het verbod op hevig protest zal stuiten van tabaksbedrijven, maar Rusland heeft al veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen de sigaret. Het aantal rokers daalde in 2016 met tien procent, aldus het staatspersagentschap Tass. Nu rookt nog 31 procent van de bevolking, het laagste cijfer in jaren.