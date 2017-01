Door: redactie

11/01/17 - 09u51 Bron: vtmnieuws.be

video

In een pretpark in Australië zaten twintig mensen een tijdlang vast in een rollercoaster. Vier mensen werden via de trap naar benden geholpen door de hulpdiensten via een ladder, de anderen kwam naar beneden nadat ze de wagon weer aan de praat hadden gekregen.