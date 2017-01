Zo koud in Griekenland dat strooizout bevriest

Door: redactie

11/01/17 - 09u57 Bron: ANP

Het strand van Thessaloniki. © afp.

Zware sneeuwval en lage temperaturen hebben het leven in het noorden van Griekenland ontregeld. In de havenstad Thessaloniki ontstond gisterenavond verkeerschaos. Doordat het de afgelopen dagen ook nog eens meer dan tien graden had gevroren was het strooizout aangekoekt en kon het niet over de wegen worden verspreid.