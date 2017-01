Belgische skiër verongelukt buiten Alpenpiste

Door: redactie

11/01/17 - 09u37

Helikopters van de Zwitserse hulpdiensten (archieffoto). © epa.

Een 30-jarige Brusselaar is om het leven gekomen op een skitrip in de Zwitserse Alpen. Met drie vrienden was Quentin Marchal in het skioord Verbier buiten de piste gegaan. "Daar is hij ten val gekomen", zegt een kennis van de Brusselaar, die morgen in Sint-Genesius-Rode begraven wordt.