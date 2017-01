Topman Samsung verdachte in Koreaans schandaal

Door: redactie

11/01/17

Jay Y. Lee is vicevoorzitter van het Zuid-Koreaanse bedrijf. © reuters.

Een topman van Samsung is verdachte in het schandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Justitie meldde vandaag dat Jay Y. Lee als zodanig is opgeroepen. Lee is vicevoorzitter van het Zuid-Koreaanse bedrijf.