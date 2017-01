Vijf diplomaten van Verenigde Arabische Emiraten dood bij aanslag in Kandahar

Door: redactie

Bij de aanslag gisteravond op het huis van de gouverneur van de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar zijn vijf diplomaten van de Verenigde Arabische Emiraten om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten in Aboe Dhabi vandaag laten weten.

De vijf werkten aan humanitaire, onderwijs- en ontwikkelingsprojecten, luidt het in een officiële verklaring. Alle vlaggen aan de openbare gebouwen in de Emiraten zullen gedurende drie dagen halfstok hangen, zo heeft de president bevolen.



De ontploffing gisteravond deed zich voor toen de gouverneur van Kandahar de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten in Afghanistan en een delegatie ontving. Volgens de politie zaten de explosieven verborgen in de canapés en ontploften die tijdens het diner.



Bij de aanslag vielen een twaalftal doden en evenveel gewonden. De gouverneur en de ambassadeur raakten gewond.