"Rusland heeft pervers en belastend materiaal over Trump"

11/01/17 - 05u01 Bron: Twitter, ANP

Donald Trump. © photo_news.

Rusland zou belastende en aangebrande informatie in haar bezit hebben over toekomstig president Donald Trump. Dat meldt CNN op basis van verschillende bronnen. Zelf ontkent Trump het bestaan van die info met klem op Twitter. "Een politieke heksenjacht" en "nepnieuws", klinkt het daar.

© Buzzfeed.

Volgens CNN hebben Russische spionnen die belastende info over hem verzameld en werd Trump daarvan op de hoogte gebracht door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die zouden hem vorige week geheime documenten met bewijs hebben getoond, klinkt het.



De informatie zou deels boven water zijn gekomen dankzij een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst MI6, die tegenwoordig een eigen bedrijf heeft. Hij liet zich door politieke tegenstanders van Trump inhuren om belastende informatie te vinden over hun rivaal.



"Seksuele daden"

De voormalige MI6-medewerker heeft een heus dossier samengesteld over de relatie tussen Trump en Rusland. Dat bestaat vooral uit memo's die maandenlang verzameld werden. Vaak zijn ze niet-specifiek en haast onmogelijk te verifiëren, en er staan fouten in het document, maar de insinuaties zijn niet min. De man beweert dat de Russische overheid Trump al jaren "steunt, helpt en cultiveert". Ook zouden ze 'perverse seksuele daden' gedocumenteerd hebben waar Trump bij betrokken was en hem zo chanteren. Hij heeft het onder meer over prostituees die ingehuurd zouden zijn door Trump om te urineren op het bed van de Obama's.



Het dossier zou al even circuleren in politieke en journalistieke kringen, en CNN zou een synopsis in handen gekregen hebben. Daar kwamen ze nu mee naar buiten. Buzzfeed News publiceerde daarop het volledige document, zodat iedereen zelf kan beslissen of ze het geloven of niet. Dat kan u hier lezen.