Trump over belastende informatie: "Grote politieke heksenjacht"

Door: redactie

11/01/17 - 04u30 Bron: Twitter, ANP

Donald Trump. © photo_news.

Donald Trump heeft via Twitter ontkennend gereageerd op de berichten dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hem vorige week geheime documenten getoond hebben, waaruit blijkt dat Russische spionnen beweren belastende informatie over hem te hebben. Volgens bronnen bij CNN zou het gaan om zowel persoonlijke als financiële informatie, maar volgens Trump gaat het om een "politieke heksenjacht" en is het "nepnieuws". Dat bloklettert hij op Twitter.