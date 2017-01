"Rusland heeft 'onfris en belastend' materiaal over Trump"

Door: redactie

Rusland zou belastende en aangebrande informatie in haar bezit hebben over toekomstig president Donald Trump. Dat meldt CNN op basis van verschillende bronnen. Zelf ontkent hij het bestaan van die info met klem op Twitter. "Een politieke heksenjacht" en "nepnieuws", klinkt het daar.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Wed Jan 11 00:00:00 MET 2017

Volgens CNN hebben Russische spionnen die belastende info over hem verzameld en werd Trump daarvan op de hoogte gebracht door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die zouden hem vorige week geheime documenten met bewijs hebben getoond, klinkt het.



De informatie zou deels boven water zijn gekomen dankzij een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst MI6, die tegenwoordig een eigen bedrijf heeft. Hij liet zich door politieke tegenstanders van Trump inhuren om belastende informatie te vinden over hun rivaal. CNN gaf echter niet meer details over de beschuldigingen.



Heksenjacht

Trump zelf kan alvast niet lachen met de berichten van CNN. Op Twitter ontkent hij de aantijgingen in alle talen. "Nepnieuws - een totale politieke heksenjacht", bloklettert hij op Twitter.



De Amerikaanse federale recherche FBI zou nog onderzoek doen naar de geloofwaardigheid en juistheid van de beschuldigingen, die vooral gebaseerd zouden zijn op informatie uit Russische bronnen.



Morgen houdt Trump voor het eerst in lange tijd weer een persconferentie.