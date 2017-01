Inlichtingendiensten: "Russen beweren dat ze compromitterende info hebben over Trump"

Door: redactie

11/01/17

In geheime documenten die vorige week door de Amerikaanse inlichtingendiensten werden voorgelegd aan president-elect Donald Trump en president Obama staat dat Russische spionnen beweren dat ze compromitterende persoonlijke en financiële informatie in handen hebben over Donald Trump. Dat bevestigden verschillende diplomatieke bronnen aan CNN.

De informatie is afkomstig van een voormalige MI6-agent. De beweringen werden uiteengezet in een synopsis van twee pagina's die was toegevoegd aan een rapport over de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. De informatie is deels afkomstig uit memo's die werden samengesteld door een voormalige medewerker van de Britse geheime dienst.



Het gaat om een voormalige MI6-agent die in de jaren 1990 werkzaam was in Rusland en nu een privaat inlichtingenbedrijf runt. Zijn onderzoek naar Trump werd aanvankelijk gesponsord door groepen en donoren die tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen gekant waren tegen de president-elect, zowel aan Republikeinse als Democratische zijde.



De FBI onderzoekt de informatie van de Britse bron nu verder.

Geloofwaardige bron CNN kon een 35 pagina's tellende compilatie inkijken van de memo's waarop de synopsis werd gebaseerd. Sommige memo's dateren al van vorige zomer. Op zich zijn ze dus niet nieuw. Maar sindsdien hebben de inlichtingendiensten ook de Britse informant en zijn netwerk in Europa onder de loep genomen. Op basis daarvan achtten ze hem geloofwaardig genoeg om een deel van zijn informatie op te nemen in de briefing voor de president en de president-elect.



De 35 pagina's werden ondertussen ook gepubliceerd door Buzzfeed. In het document wordt onder andere gesproken over Trumps seksuele activiteiten in Moskou, het feit dat Trump al jaren lang informatie krijgt van Russische bronnen en dat er onder andere een geheime ontmoeting plaatsvond tussen Trumps advocaat Michael Cohen en afgevaardigden van het Kremlin in augustus 2016. Of alle beweringen in het document effectief kloppen, wordt dus nog verder onderzocht.

Trump ingelicht Vorige week gaven de leiders van vier vooraanstaande inlichtingendiensten de bewuste briefing aan Donald Trump en Barack Obama: James Clapper, directeur van de Nationale Inlichtingendienst, FBI-directeur James Comey, CIA-directeur John Brennan en admiraal Mike Rogers, directeur van de NSA.



De directeurs lichtten Trump al in over het onderzoek, omdat ze wilden dat hij op de hoogte was van de geruchten die over hem circuleerden binnen de inlichtingendiensten, in het Congres en bij andere diplomaten in Washington DC, zo deelden verschillende bronnen mee aan CNN.



Op diezelfde dag kreeg ook een groep van acht vooraanstaande congresleiders, voorzitters en vooraanstaande leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat dezelfde synopsis exclusief te zien als Trump.



Het twee pagina's tellende document bevatte geen specifieke details en werd omwille van de gevoeligheid ervan niet toegevoegd aan het rapport over de Russische hacking dat wijder verspreid werd.

Gegevensuitwisseling tussen Trump-kamp en Russen In de synopsis stond ook informatie die aantoonde dat Rusland gegevens had vergaard die schadelijk kon zijn voor beide politieke partijen, maar enkel de informatie die Hillary Clinton en de Democraten schade kon berokkenen, werd publiek gemaakt.



De synopsis maakte geen deel uit van het officiële rapport over de Russische hackings, maar volgens de contacten van CNN zou het de bewijslast tegen Rusland wel verzwaren.



In het document wordt ook beweerd dat er in aanloop naar de verkiezingen voortdurend gegevens werden uitgewisseld tussen Trump-medewerkers en tussenpersonen van de Russische overheid, zo beweren twee bronnen van veiligheidsdiensten.