Kerkschutter Charleston (22) ter dood veroordeeld

Door: redactie

10/01/17 - 23u22 Bron: ANP, The Guardian

Dylann Roof wordt weggeleid nadat een federale jury hem veroordeeld heeft tot de doodstraf. © ap.

Een Amerikaanse jury heeft de blanke racist en seriemoordenaar Dylann Roof vandaag ter dood veroordeeld. Daartoe werd na drie uur vergaderen besloten. De 22-jarige Roof schoot in juni 2015 in Charleston, in de staat South Carolina, negen zwarte kerkgangers dood omdat hij een rassenoorlog wilde ontketenen.

Dylann Roof got the death penalty for killing 8 black people in church but his closing statement sends chills through the body pic.twitter.com/aruegV8zQ6 — Taylor (@MrTea_10) Tue Jan 10 00:00:00 MET 2017 © photo news.

De jury van negen blanken en drie Afro-Amerikanen deed er drie uur over om de straf te bepalen voor de 22-jarige racistische moordenaar. Ze vonden unaniem dat Roof de doodstraf verdiende, eerder dan een levenslange gevangenisstraf.



Dylann Roof toonde geen spijt en bood evenmin zijn verontschuldigingen aan. "Ik heb nog altijd het gevoel dat ik het moest doen", zo zei hij. Ook vertoonde hij geen zichtbare emoties bij het horen van het verdict van de jury.



Familie

Zijn familie, die zich sinds zijn arrestatie maar zelden van zich liet horen, zei dinsdag in een verklaring "voor de rest van hun leven te zullen worstelen om te begrijpen waarom hij de vreselijk aanval pleegde, die zoveel pijn berokkende aan zoveel goede mensen".



Morgen zal de rechter Roof formeel een straf opleggen, maar hij is wettelijk verplicht het oordeel van de jury te volgen. In december was Roof al schuldig bevonden aan "door haat geïnspireerde misdaden''. De Charleston-schutter liet weten geen spijt te hebben van zijn daad en volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Hij had ook levenslang kunnen krijgen, een straf waarvan een aantal nabestaanden van de vermoorde gelovigen voorstander was.



Moordpartij

Op de avond van 17 juni 2015 stormde Dylann Roof de als 'zwart' bekend staande Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston binnen en begon in te schieten op de biddende kerkgangers. Negen personen kwamen om het leven, slechts vijf personen overleefden de moordpartij. De volgende dag werd Roof na een klopjacht van zo'n dertien uur opgepakt.