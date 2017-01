Brazilië stuurt federale troepen naar gevangenis na dodelijke opstanden

Door: redactie

10/01/17

© epa.

De Brazilaanse regering stuurt 200 leden van een nationale troepenmacht naar de gevangenissen in het noorden van het land, waar bij bendegeweld in gevangenissen ruim 100 doden gevallen zijn. Naar de staten Amazonas en Roraima worden elk 100 noodtroepen van de Nationale Macht voor Openbare Veiligheid gestuurd om patrouille te lopen en steun te verlenen in de gevangenissen. Dat meldt minister van Justitie Alexandre de Moraes.

Tv-zenders toonden beelden van troepen die vanochtend vroeg aankomen in Manaus, hoofdstad van Amazonas. Daar werden bij een bloedige opstand op 1 en 2 januari 56 gedetineerden gedood. Vermoed wordt dat de opstanden te maken hebben met rivaliteiten tussen bendes.



Vrijdag werden nog eens 33 gedetineerden gedood bij een opstand in Boa Vista, hoofdstad van Roraima. Dat zou vergelding zijn voor de doden in Manaus. In andere gevangenissen vielen nog eens een tiental doden.



De troepen die vanaf vandaag worden ingezet, zijn onder meer militaire politie, burgers, brandweerlui en veiligheidsexperts. Deze in 2004 opgerichte Nationale Macht wordt opgeroepen bij rampen of grote evenementen, zoals de Olympische Spelen of het WK Voetbal.



Brazilië kampt al jaren met overbevolking in de gevangenissen. Het land heeft wereldwijd de vierde grootste gevangenisbevolking. President Michel Temer riep vorige week op tot de bouw van meer gevangenissen. Dat zou volgens Temer moeten helpen om de veiligheid in het land te verbeteren.