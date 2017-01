15-jarige jongen pleegt zelfmoord na pesterijen

Door: redactie

10/01/17 - 21u26 Bron: AD.nl

© Facebook.

De 15-jarige Tharukshan Selvam uit het Nederlandse Heerlen kon de pesterijen via anonieme accounts op sociale media, afpersing en misbruik door klasgenoten niet langer aan. De jongen heeft zelfmoord gepleegd, zo schrijft zijn familie in een aangrijpend bericht op Facebook.

De angst om naar school te gaan en om zijn pesters onder ogen te komen, zou hem teveel zijn geworden. Volgens de familie had de jongste van het gezin al op jonge leeftijd een baantje, waar zijn klasgenoten misbruik van maakten. Ze lieten hem in de pauze betalen voor eten bij McDonald's, parfum en lippenstift. Nadat zijn familie zijn inmiddels lege bankkaart afpakte, lieten de scholieren de jongen links liggen. "Ze begonnen met het gooien van eten en het beledigen om zijn getinte huid en uiterlijk", stelt zus Saranya. "Daarnaast persten ze hem af met ongewenste foto's die zijn gemaakt op school en online zijn gezet." Het werd nog erger. Anonieme berichten via sociale media volgden. "Tharakshan ga dood, je bent niet geschikt om te leven. We willen je niet. We zullen blij zijn zonder jou. Ga voor de trein springen, pleeg zelfmoord", zo zouden de uitspraken geklonken hebben.

Einde

Tharakshan maakte gisteren een einde aan zijn leven. "Hij heeft zoveel afscheidsbrieven geschreven naar al de lieve mensen om hem heen, goede vriendinnen, familievrienden, zijn oma, iedereen die hem lief was. Niemand had verwacht dat hij tot dit besluit zou komen. Hem vinden zonder hartslag is het gevolg van gemakzucht door iedereen die hem hulp kon bieden."



Zijn broer Thanoshiya Selvam vult aan: "Niets van wat iemand overkomt is een reden of excuus om iemand anders zodanig te pesten dat diegene er aan onderdoor gaat."



De school van de jongen laat weten dat er alles aan is gedaan om het pesten te stoppen. Op de website van de school is een rouwregister geopend.



Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn.