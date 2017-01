Trump voert de druk op: Obamacare moet volgende week al op de schop

Tommy Thijs

De Amerikaanse president-elect Donald Trump voert de druk op zijn Republikeinse partijgenoten in het Amerikaanse Congres op om Obamacare te begraven. Hij heeft er vandaag bij hen op aangedrongen om al volgende week komaf te maken met de Affordable Care Act, die voor een gezondheidsverzekering zorgt voor miljoenen Amerikanen. Dat schrijft The New York Times.

We moeten aan de slag. Obamacare is een catastrofe geweest Donald Trump

Trump wil ook dat er al heel snel een vervangend systeem komt voor de wet die in een ziekteverzekering voorziet voor Amerikanen die er bijvoorbeeld geen kunnen krijgen via hun werkgever. "We moeten aan de slag. Obamacare is een catastrofe geweest", zo zou Trump gezegd hebben. Veel Republikeinen in het Congres willen echter wachten, mogelijk twee tot drie jaar, om een degelijk alternatief uit te werken. Trump voert nu de druk op zijn partijgenoten op, tien dagen voor hij zelf het roer overneemt van Barack Obama.



Een stemming om Obamacare te vernietigen komt er "waarschijnlijk volgende week", aldus Trump, en "het alternatief zal er heel snel of gelijktijdig zijn, heel kort erna". Hoe dat praktisch moet gebeuren, zei Trump er niet bij. In het Congres is er evenmin overeenstemming over een nieuw verzekeringssysteem.