Nieuwe Hollandse seksvideo: na rampetampen in Walibi nu een potje 'vloeken' in de kerk

Door: redactie

10/01/17 - 22u51 Bron: Omroep Tilburg, De Telegraaf

Kim Holland © anp.

Vorige week stond het internet in rep en roer over een pornovideo die werd opgenomen in het pretpark Walibi Holland. De film verscheen op pornosite 'Meiden van Holland'. Kim Holland, de vrouw die de website runt, excuseerde zich later omdat ze besefte dat ze "te ver waren gegaan". Maar nu verscheen op haar website ook een seksvideo die gemaakt werd in een Tilburgse kerk.