Elf doden bij ontploffing in huis gouverneur Kandahar

Door: redactie

10/01/17 - 19u49 Bron: DPA

© Twitter / All News Daily.

Bij een ontploffing in het huis van de gouverneur van de grote Zuid-Afghaanse provincie Kandahar zijn volgens officiële bronnen elf mensen gedood en acht anderen gewond geraakt. De gouverneur Humajun Asisi is een van de gewonden, net als de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten die te gast was in het huis.