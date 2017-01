Veertien toeristen gered na brand op plezierboot in Vietnamese Ha Longbaai

Door: redactie

10/01/17 - 19u38 Bron: DPA

Archiefbeeld van de toeristenboten in de Ha Longbaai. © thinkstock.

Na een tocht door de schilderachtige Ha Longbaai in het noorden van Vietnam is een rondvaartboot met 14 buitenlandse vakantiegangers compleet uitgebrand. De toeristen konden door een andere boot nog tijdig gered worden, net zoals de zeven bemanningsleden. De brand was deze morgen omstreeks 6.30 uur uitgebroken, toen het schip terugkeerde van een tweedaagse trip. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.