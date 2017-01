Door: redactie

Er zitten nog altijd Belgen vast in Gaziantep, in het zuiden van Turkije. Buitenlandse Zaken weet wel niet om hoeveel landgenoten het precies gaat. Vandaag schoot de Turkse politie in Gaziantep nog een zelfmoordterrorist dood die een politiekantoor wilde binnendringen.