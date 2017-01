Omstander filmt overval op geldtransport

Door: redactie

Een omstander heeft vanmiddag in het Nederlandse Houten een overval op een ING-bank kunnen filmen. Een geldtransporteur kwam het filiaal binnengelopen en werd daar bedreigd door de overvallers. De drie zijn zonder geld er vandoor gegaan.

Een getuige vertelt hoe zij in een naastgelegen winkel van een andere vrouw hoorde dat ze een wapen op zich gericht kreeg. "De vrouw wilde geld storten bij de bank. Ze wilde naar binnen lopen, maar kreeg in de deuropening een pistool op zich gericht van de dader die buiten stond.'' Daarop rende de vrouw in paniek naar een naastgelegen winkel.



Het gaat om drie verdachten die er op twee scooters vandoor zijn gegaan. Twee jongens zijn op een zwarte scooter zonder kenteken weggereden. Ze dragen reflecterende hesjes en hebben een zwarte tas bij zich.



Een andere verdachte is met een scooter richting Houten-Zuid gegaan. Ook hij draagt een reflecterend jasje. De politie is met onder meer een helikopter op zoek naar de jongens.



Volgens een ooggetuige zou iemand op een scooter aangehouden zijn en naar het politiebureau gebracht zijn. De politie kan niet bevestigen dat die aanhouding met de overval te maken heeft.