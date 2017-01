Vrouw krijgt 4 kinderen op 9 maanden tijd na 17 eerdere miskramen

Ze kreeg te horen dat ze nooit kinderen zou hebben nadat ze een agressieve kanker had overwonnen. Na 17 miskramen leek de hoop vervlogen voor de Britse Lytina Kaur om zelf mama te worden. Maar het leven had een grote verrassing in petto en zo kwam het dat ze vier keer moeder werd op 9 maanden tijd.

Toen ze 17 jaar was, kreeg Lytina leukemie. Intensieve therapie volgde waarvan haar lichaam blijvende schade zou ondervinden. Dan al te horen krijgen dat je waarschijnlijk nooit moeder zal worden, is erg hard.



In 2007 trouwde de jonge vrouw. Ze was toen 23. Lytina en haar man wilden doodgraag kinderen. Dus probeerde ze toch in verwachting te geraken. Ze werd zwanger maar kreeg een miskraam. Nog 10 natuurlijke zwangerschappen gingen mis. Nadien verloor het koppel nog zes kindjes na proefbuisbevruchtingen. Ze was 32 en had in totaal 17 miskramen op een rij.



Lytina en haar man beslisten om uit te kijken naar een surrogaatmoeder in India. Het koppel doorliep de procedure met succes en keek uit om eindelijk mama en papa te worden.



Maar ondertussen groeide er ook een baby in de buik van de Britse vrouw. Veel hoop dat het dit keer goed zou gaan, had ze nochtans niet. Maar het wonder geschiedde. Na 17 miskramen zette Lytina ijn september 2015 een prachtige dochter op de wereld: Kiran. En er was geen IVF aan te pas gekomen.



In november beviel de surrogaatmoeder bovendien van een gezonde meisjestweeling. De kindjes kregen de namen Kajal en Kavita.



Het gezinsgeluk was helemaal compleet toen Lytina negen maanden na de geboorte van haar eerste dochtertje opnieuw moeder werd van een dochtertje: Kiyara.



Zo kreeg het koppel dus 4 kindjes op 9 maanden tijd. Een overweldigende ervaring. Ze hebben hun handen vol met de peuters maar genieten van elk moment. De kindjes slapen goed maar jagen er wel 82 pampers per week door.



Volgens een trotse Lytina zullen de meisjes later samen in de klas zitten aangezien er zo weinig leeftijdsverschil is. De toekomst lacht hen toe.