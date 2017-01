In aanloop naar president Trump herschikt Canadese premier zijn regering

Door: redactie

De Canadese eerste minister Justin Trudeau heeft dinsdag aangekondigd dat hij zijn regering herschikt. Volgens verschillende mediaberichten doet Trudeau dat in aanloop naar het presidentschap van Donald Trump in buurland Amerika.

Belangrijkste wijziging is de promotie van minister van Handel Chrystia Freeland tot minister van Buitenlandse Zaken. Freeland verwierf enkele maanden terug ook bij ons bekendheid, omdat ze de Canadese delegatie leidde bij de onderhandelingen met de EU, en het Waals Gewest, over vrijhandelsakkoord CETA. De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Stephane Dion, wordt diplomaat, meldt CBC News.



Freelands prioriteit wordt richting geven aan de Canadese band met de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot wat betreft handel en veiligheid. Trump kondigde al aan het Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag (NAFTA), met Canada en Mexico, opnieuw te onderhandelen of het op te zeggen als Washington geen betere voorwaarden krijgt. Ruim drie kwart van de Canadese export gaat naar de Verenigde Staten.



De ervaring die Freeland verwierf in de moeilijke CETA-onderhandelingen worden gezien als essentieel voor de gesprekken met Trump.



Daarnaast wordt er ook wel op gewezen dat Freelands aanstelling de banden met Rusland verder kan bemoeilijken. De voormalige journaliste en Rusland- en Oekraïne-experte is een van de 13 Canadese politici op de Russische zwarte lijst.