Negen mensen poseren poedelnaakt en daar hebben ze elk een krachtige reden voor

10/01/17 - 18u20 Bron: Toronto Now

Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie: inwoners uit de Canadese stad Toronto die naakt poseren om de liefde voor hun lichaam in de verf te zetten. En ieder heeft wel zijn/haar unieke reden om die stap te wagen. Deze keer gingen onder meer een chronisch zieke moeder, een verbrande acteur en een zelfbewuste worstelaarster uit de kleren voor het tijdschrift 'Toronto Now'.

Catherine Hernandez, auteur en moeder "Vorig jaar kreeg ik te horen dat ik aan twee chronische ziektes lijd. Ik sukkelde met bijnieruitputting en moest meteen stoppen met het gebruik van topische steroïden. Het leek alsof mijn lichaam verbrand was en vol littekenweefsel hing. Het enige wat ik nog kon doen, was schrijven. Ik gaf mezelf de tijd om te communiceren met mijn lichaam. Als je naar die inwendige noodkreet luistert, besef je waar je de hele tijd tegen aan het vechten geweest bent."



"Tijdens de zwaarste periode schreef ik liefdesbrieven aan mijn lichaam. 'Liefste lichaam', klonk het dan. 'Het spijt me dat ik je honger heb laten lijden. Het spijt me dat ik je laten werken heb wanneer je dat niet wilde. Het spijt me dat ik te hard doorgedrukt heb. Ik had naar jou moeten luisteren'."



"Ik vond het leuk om deze fotoshoot te doen, zo weet ik tenminste hoe mijn lichaam eruitziet. Vroeger zat ik in het film en tv-wereldje, de druk om niet meer dan vijftig kilo te wegen was immens. Al zeggen ze nooit rechtstreeks in je gezicht dat je te dik bent. Het klinkt eerder omfloerst, zoals: 'Zou je niet wat meer sit-ups doen?'"



"Nu mag mijn lichaam tenminste uitzetten en kan ik zijn wie ik echt ben. Het is gedaan met mezelf uit te hongeren."





Prince Amponsah: acteur "Vier jaar geleden kwam ik in een zware brand terecht. Toen ik wakker werd in het ziekenhuisbed was ik zo ingepakt dat ik een mummie leek. Ik besefte de ernst van de situatie toen nog niet. Intussen heb ik dertig à veertig operaties, huidtransplantaties en dergelijke meer achter de rug. Ik moest weer leren stappen, bij de minste beweging leek het alsof mijn huid scheurde. Binnenkort krijg ik nieuwe kunstarmen."



"Ik zag mezelf niet opnieuw gaan acteren, ik vond dat ik daar geen plaats meer had. Veel lotgenoten zie ik niet op het podium of op het scherm, soms heb je zo'n rolmodel wel nodig. En toen bood een bevriende regisseur me plots een rol aan. De paniek sloeg meteen toe. 'Wat zullen de mensen denken van mij? Zullen ze mij goed genoeg vinden?' Die gedachten had ik al een hele tijd niet meer gehad. Maar ik ging er gewoon voor en het ging me steeds beter af. En nu beleef ik er niets dan plezier aan, ik ben zo blij dat ik de stap gezet heb."





Heidi Hawkins: voice-over actrice "De zwangerschap was de meest intense periode uit mijn leven. De kilo's vlogen eraan, het was angstaanjagend om mijn lichaam zo te zien veranderen. Mensen gaven ook commentaar op mijn Facebookfoto's. 'Je komt bij op de juiste plaatsen', klonk het onder meer. Of nog: 'Nu mag je eten wat je wil, je bent toch al dik'. Dat irriteerde mij."



"Toen ik ging bevallen, was mijn uiterlijk het laatste van mijn zorgen. Mijn weeën duurden drie dagen en er kwam een keizersnede van. Veel vrouwen zijn daar beschaamd over en doen er alles aan om de littekens te bedekken, maar ik ben er trots op. Als ik die operatie niet gehad had, was mijn zoon er nu niet geweest."



"Als kersverse mama heb ik veel geleerd over borstvoeding. In de media zie je vaak dat vrouwen in het openbaar alles verstoppen omdat ze andere mensen niet voor de borst willen stoten. Daar kan ik echt kwaad om worden. Ik ben op dat moment mijn kind aan het voeden, het is helemaal niet mijn bedoeling om anderen op stang te jagen. Ik bedek mezelf nooit als ik borstvoeding geef, maar dat heeft me wel al kwade blikken opgeleverd. Mijn man is me zelfs al een paar keer uit de nood moeten komen helpen."



"In tijdschriften zie je vaak geretoucheerde foto's van vrouwen die bevallen zijn, zo ontstaat er een onrealistisch beeld. Mijn lichaam is helemaal veranderd. Ik heb de tijd niet om te gaan fitnessen of mijn benen te scheren. Ik heb nu cellulitis, een hangbuik en scheve borsten, maar ik ben er op een vreemde manier trots op."



"Ik wil dat vrouwen -en dan vooral moeders- zichzelf graag zien en beseffen dat hun lichamen geweldig zijn. Wat andere mensen denken, doet er niet toe. Wat vrouwen moeten doorstaan om een kind ter wereld te brengen, is heftig. Maar we zijn sterk en we kunnen tegen een stootje. Onze kracht is belangrijk."



Monique Mojica, artistiek directeur van theatergezelschap "Ik heb het er moeilijk mee dat ik nu niet aan Standing Rock sta (de plek waar afstammelingen van de Sioux-indianen hun heilige grond al ruim een half jaar verzetten tegen de komst van een gigantische pijpleiding; nvdr). "Er woeden daar sneeuwstormen, dat gaat me niet meer goed af. En als ik als 63-jarige mij niet meer mag vastketenen aan een bulldozer, wat kan ik daar nog gaan doen? Ik gebruik mijn lichaam nu dan maar om een statement te maken, ik ben in veertig jaar niet meer zo kwaad geweest. Met deze shoot wil ik de vrouwen eren die ginder de wapens opgenomen hebben." © Toronto Now.

Acacia Christensen, worstelaarster "Ik heb mijn plekje nu gevonden in de League of Lady Wrestlers (een competitie waar vrouwelijke identiteit centraal staat; nvdr). Ik speel met plezier de rol van vet monster. Uitgejouwd worden geeft je bijzondere krachten, het geeft bijna meer voldoening dan de appreciatie van het publiek proberen te winnen."



"Ik ben altijd een grote fan van worstelen geweest, maar er hangt ook een seksistisch, racistisch en homofoob tintje aan vast. Tijdens mijn trainingen kreeg ik te maken met mensen die grapjes maakten over verkrachting. Als ik daar op reageerde, vonden ze dat ik aan het overdrijven was. In deze nieuwe setting voel ik me thuis, onze shows zijn altijd uitverkocht. Het is eigenlijk een welgemeende fuck you aan het adres van worstelaars en promotors die geen respect hebben voor vrouwen."



"Ik lijd onder meer aan fybromyalgie (een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door pijn ter hoogte van de spieren, de pezen en de gewrichten en het verstijven ervan; nvdr). Mensen vragen zich vaak af hoe ik in die omstandigheden zo intensief aan sport kan doen. Mijn antwoord? 'Als ik toch al pijn heb, kan ik net zo goed iemand bij het haar vastnemen en tegen een paal aangooien'." © Toronto Now.

Ted Hallett, improvisator/schrijver "Op nieuwjaarsdag 2016 kreeg ik te horen dat ik nierkanker had, de tumor was al 15 centimeter groot. In februari liet ik mijn hele nier wegnemen, vandaar de enorme snee van mijn ribbenkast tot de rechterdij."



"Ik maakte me zorgen over dat litteken, wat zou een nieuw lief daar bijvoorbeeld van denken? Voor het eerst je shirt voor haar ogen uittrekken, is altijd een belangrijk moment. Dat ik kanker heb, vertelde ik enkel als het niet anders meer kon. Bij één vrouw voelde ik een wederzijdse klik, zij had ook te maken gekregen met kanker. En toch liep het fout, misschien omdat zij het al verwerkt had en ik nog altijd in de beginfase zat. Dat ze me afwees omdat ze niet met mijn miserie wilde leven kwam hard aan."



"Ik zie nu opnieuw iemand, volgens mij mag ik het al een relatie noemen. Zij heeft er geen probleem mee. Die ervaring heeft me veranderd. Ik maak me niet zo druk meer als vroeger. Hoe ouder ik word, hoe minder het me kan schelen wat mensen over me denken. Dat geldt ook voor mijn uiterlijk dus: mijn lichaam is mijn lichaam, meer niet."



Jasbina Justice, yogalerares en actrice in vrouwvriendelijke porno "Wie slachtoffer geworden is van seksueel geweld moet in onze maatschappij fatsoen uitstralen. Het past niet om dan te zeggen dat je porno doet of van nature een heel seksueel persoon bent. Veel nuances gaan verloren. Toen ik begon te werken voor Silence is Violence (Stilte is geweld, een organisatie die strijdt tegen aanrandingen en verkrachtingen op campussen; nvdr) vond ik een omgeving die er op een positieve manier mee omging."



"Ik ben voor mijn werk al vaak naakt geweest. Meestal moest ik er dan verleidelijk uitzien, maar deze fotoshoot is toch van een ander niveau. Ik wilde mezelf voor de spiegel zetten, vrede nemen met mijn lichaam en mijn verhaal delen. Mezelf kwetsbaar opstellen ook. Het is een mooie ontdekkingstocht geworden."



Paul Lancaric, commentator Ik ben altijd wat molliger geweest. Toen ik acht jaar was, was ik bijvoorbeeld doodsbang om in bloot bovenlijf te moeten voetballen of te gaan zwemmen. Dat veranderde op m'n 25ste, toen een cameravrouw me meenam naar een strand waar je ook naakt mag zonnen. Ik trok mijn T-shirt uit en voelde me op mijn gemak. De mensen rond mij zagen er zo vrijgevochten en blij uit, het was inspirerend."



"Ik ben toen niet volledig naakt gegaan, maar vier jaar later belandde ik er opnieuw met een aantal homovrienden. En vanaf dan was er geen houden meer aan: de sfeer die rond naturisme hangt, zit me als gegoten. Als ik nu op reis ga, zoek ik altijd plekken op waar ik uit de kleren kan gaan."



"In het begin denk je dat mensen over jou gaan roddelen van zodra ze je in je blootje zien, maar daar is niets van aan. Het doet er gewoon niet toe hoe je eruitziet, je wordt als het ware behangpapier."



