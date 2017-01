Actievoerders verkleed als KKK-leden demonstreren tegen Trumps beoogde justitieminister

Door: redactie

Leden van de Amerikaanse Senaat zijn begonnen met het horen van kandidaat-bewindslieden die Donald Trump voordraagt. Als eerste kwam kandidaat-minister van Justitie Jeff Sessions (69) aan de beurt.

De senator uit Alabama is ginds erg populair, maar elders ook omstreden. Hij is sinds begin 1997 senator en wordt gezien als een van de meest conservatieve en rechtse senatoren in de Senaat. Hij heeft het aan de stok gehad met mensenrechtenbewegingen over racisme.



Buiten hadden demonstranten tegen hem het tenue met puntmuts van de blanke racistische beweging Ku Klux Klan (KKK) aangetrokken.

De associatie van Sessions met de 'klan' is naar het zich laat aanzien het gevolg van een niet overal gewaardeerd grapje van Sessions. Hij zou in de jaren tachtig hebben gezegd dat hij "dacht dat de Ku Klux Klan oké was tot hij erachter kwam dat ze marihuana gebruikten. Hij zou destijds als aanklager ook afwegingen hebben gemaakt in het nadeel van Afro-Amerikanen.



Sessions ontkende tegenover de senatoren dinsdag in alle toonaarden een ultrarechtse zuiderling te zijn. Hij beklemtoonde dat hij zich er als minister voor zal inzetten dat alle stemgerechtigde Amerikanen aan verkiezingen kunnen deelnemen, dat hij de rechten van homoseksuelen en transgenders zal respecteren en hij verwierp de Ku Klux Klan als een club met een ideologie van haat.



Ook de beoogde minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson wordt vandaag gehoord, net als John Kelly, zijn collega op Binnenlandse Zaken. Er staan deze week zeker acht hoorzittingen op het programma.